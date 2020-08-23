بعد حشد قواتها يوم أمس.. قوات النظام تشن حملة تفتيش وتدقيق على حواجزها في ريف درعا الغربي

بعد حشد قواتها يوم أمس.. قوات النظام تشن حملة تفتيش وتدقيق على حواجزها في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري انتشارا مكثفا للحواجز الأمنية على مفارق الطرقات ومداخل البلدات في ريف درعا الغربي، تزامنا مع تفتيش المارة على مفرق العجمي والتل ومواقع أخرى في الريف ذاته، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لشن قوات النظام حملة مداهمة على عدة قرى وبلدات في ريف درعا.

ورصد المرصد السوري أمس، استعدادات قوات النظام برفقة “الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية”، لشن حملة مداهمات في كل من المزيرب واليادودة وتل شهاب بريف درعا، حيث قامت بالتحشد عند منطقة الري بالقرب من بلدة المزيريب، بالتزامن مع ذلك وصلت رتل عسكري مؤلف من نحو 10 سيارات عسكرية إلى بلدة زيزون بريف درعا الغربي.

وكان المرصد السوري أشار إلى أن مسلحين مجهولين، أقدموا بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، على اغتيال شخص في بلدة جاسم الواقعة بريف درعا الشمالي، وذلك عبر إطلاق النار عليه في البلدة، قبل أن يلوذوا المسلحين بالفرار.