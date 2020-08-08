بعد حلها واعتقال قائدها.. أهالي تل رفعت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن قائد الفرقة “23” وعناصرها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، خروج مظاهرة لأهالي مدينة تل رفعت، قرب دوار بلدة سجو شمال حلب، تطالب الجبهة الشامية بالإفراج عن قائد الفرقة 23 الذي اعتقلته بعد القضاء على الفرقة.

وكان فصيل “الجبهة الشامية” تمكن من حل “الفرقة 23” الذي ينحدر غالبية مقاتليه من مدينة “تل رفعت” بريف حلب الشمالي، بشكل كامل بعد مداهمة مقرات الفصيل في كل من عفرين وإعزاز ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن “الجبهة الشامية” وجهت عدة تهم لـ”الفرقة 23″ منها إثارة الفتن والنعرات المناطقية والتحريض على الاقتتال، ووجود مفسدين ضمن الفصيل.

وكانت الجبهة الشامية قد شنت حملة منظمة على الفرقة واعتقلت عددا من قيادات الصف الأول والعناصر، لينتهي المطاف بهم باعتقال قائد الفرقة مع عدد كبير من عناصره المتواجدين ضمن مناطق “غصن الزيتون” شمالي حلب، وعلى إثر ذلك حُلت “الفرقة 23” بشكل كامل.

وجرى تحويل باقي عناصر الفرقة الذين لم يجري اعتقالهم إلى باقي التشكيلات ضمن فصائل الفيلق الثالث التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.