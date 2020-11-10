بعد حماة وإدلب.. القوات التركية تستعد لإخلاء نقطتين جديدتين في ريف حلب وفقاً للاتفاق الروسي – التركي

تواصل القوات التركية عملية انسحابها من نقطة المراقبة التابعة لها في شير مغار شمال غرب حماة، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، خروج دفعة جديدة من الآليات مؤلفة من أكثر من 50 آلية من شير مغار نحو معر حطاط ومنها إلى سراقب وجبل الزاوية، على صعيد متصل تستعد القوات التركية لإخلاء نقطتين جديدتين لها ضمن الاتفاقات الروسية – التركية، إذ تعمل على تفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من نقطة قبتان الجبل غربي حلب ونقطة جبل عندان شمال غربي حلب.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية انسحبت بشكل شبه كامل من نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، ومن المنتظر أن تنهي انسحابها بشكل كامل خلال الساعات القادمة، حيث توجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من نقطة المراقبة في شير مغار.

ونشر المرصد السوري أمس الأول، بأن القوات التركية بدأت بالانسحاب من نقطة “معرحطاط” الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها قبل أيام، حيث شوهدت عربات تركية تخرج من النقطة بشكل تدريجي.

فيما كان المرصد السوري رصد إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم النظام السوري فيها.