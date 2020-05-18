بعد حملات استقطاب الشباب.. هيئة تحرير الشام تخرِّج دفعات من مقاتليها في إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تخريج دفعة مقاتلين جديدة من العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام، من معسكرات التدريب في ريف إدلب.

ويقدر عدد الدفعة نحو 200 مقاتل مدربين تدريبا خاصا على الاقتحام وقتال الشوارع لرفد قواتها على الجبهات.

وكانت هيئة تحرير الشام دربت نحو 140 مقاتل من “جيش علي” التابع لها، قبل أسابيع، كعناصر اقتحام وإسناد على الجبهات.

ورصد المرصد السوري مطلع العام الجاري، استقطاب هيئة تحرير الشام لشباب المناطق التي تخضع لسيطرتها مع الفصائل الأخرى ودفعهم للانضمام إلى صفوفها، واستكمالاً للحملات السابقة في تجنيد الشباب والأطفال دون سن 18 عاما بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تجنيد الأطفال.

وكان مجلس الشورى العام في إدلب أطلق حملة “أنفروا خفافاً وثقالاً” في المناطق الخاضعة لـ”تحرير الشام”، بهدف “تحريض ومساعدة الشباب على النفير إلى الجهاد”، وحث الأهالي على أداء “دورهم في واجب الجهاد بالنفس والمال دفاعاً عن البلاد من المحتل الروسي والنظام المجرم”.

وتشهد محاور منطقة “بوتين-أردوغان” هدوءا حذرا منذ دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، يتخلل هذا الهدوء قصف مدفعي واشتباكات على محاور القتال.