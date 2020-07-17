بعد حملة أمنية واسعة.. “قسد” تتمركز في المدارس وتكثف دورياتها وتفرض حظرا للتجوال في ريف دير الزور الشرقي

أعلنت مساجد مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي عن تطبيق حظر للتجوال منذ مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

على صعيد متصل، تواصل قوات سوريا الديمقراطية عمليتها الأمنية، وتنشر حواجزها وتسير دورياتها في مدينة البصيرة و قرية ابريهه وقرية الزر وبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.

وتمركزت “قسد” في المدارس والمرافق العامة في تلك المناطق، ما يشير إلى استمرار الحملة الأمنية لفترة طويلة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات “قسد” أفرجت عن بعض من الناشطين منظمي المظاهرات والموقوفين لديها بعد إشباعهم ضربا ولكما، فيما لا تزال تعتقل آخرين.

وداهمت “قسد” المعابر النهرية التي تشهد عمليات تهريب متواصلة من مناطقها إلى مناطق نفوذ النظام السورية على الضفة الأخرى للنهر، وصادرت عبارات مائية معدة للتهريب.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، بدء حملة أمنية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، بدعم من التحالف الدولي، حيث بدأت “قسد” فجر اليوم الجمعة، بشن حملات دهم واعتقال ضمن المنطقة الممتدة من مدينة البصيرة حتى بلدة ذيبان والتي تضم (البصيرة – الرز – الشحيل – الحوايج – ذيبان)، يأتي ذلك بعد تطويقها بشكل كامل من جميع الجهات، وسط انتشار القوات المداهمة في أحياء وشوارع المناطق المذكورة أعلاه، بالإضافة لفرضها حظر تجوال وإغلاق جميع الأسواق والمحال بما فيها الأفران.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عدد المعتقلين بلغ حتى اللحظة أكثر من 20 شخص، معظمهم من المدنيين، فيما لم يعرف حتى اللحظة أسباب الاعتقال، كما أن عدد الذين جرى اعتقالهم مرشح للارتفاع لاستمرار الحملة حتى اللحظة.