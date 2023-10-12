بعد خروجهما عن الخدمة بفعل الضربات الإسرائيلية.. طائرات مدنية تهبط في مطار “حميميم” باللاذقية

تحولت الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية “حميميم”، بعد خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة.

وهبطت أول طائرة مدنية قادمة من مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة في مطار اللاذقية بعد الغارات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين اليوم الخميس.

كما تم تحويل رحلة قادمة من مطار الشارقة الإماراتية إلى مطار اللاذقية بدلا من مطار دمشق.

يشار إلى أن مطار “حميميم” يستخدم لهبوط الطائرات المدنية في حال خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، كما جرى في حزيران من العام 2022.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مطار دمشق الدولي لم يشهد أي وصول لأي شحنات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية بشكل قطعي، كما لم يشهد إطلاقاً وصول أي شحنات مماثلة لمطار حلب الدولي، وأن الاستهدافات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، جاءت لإخراج المطارين عن الخدمة وليس إلا.

يذكر أن إسرائيل استهدفت اليوم، بغارتين بوقت متزامن مطاري حلب الدولي ودمشق الدولي، وطالت مهابط المطاري ما أدى لخروجهما عن الخدمة، فيما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للغارات، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 34 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 26 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات

وتسببت تلك الضربات بمقتل 72 من العسكريين بالإضافة لإصابة 85 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 26 من قوات النظام بينهم ضباط

– 31 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية

– 6 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من “حزب الله” اللبناني.

– عنصران من الجهاد الإسلامي

بالإضافة لاستشهاد رجل وسيدة، فضلاً عن سقوط جرحى مدنيين

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 14 لدمشق وريفها، و7 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و5 لحلب، و3 للسويداء، و2 لدرعا، و3 لحمص، 1 لدير الزور

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.