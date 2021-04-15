بعد خروجه من سجن قسد قبل أيام.. عملية اغتيال تطال شاب في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية، شاب من نازحي بلدة القورية، وذلك أمام المحل الذي يعمل به في قرية غريبة الشرقية قرب بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، حيث جرى إطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشاب كان معتقلًا في سجن لقوات سوريا الديمقراطية، وخرج قبل أيام فقط.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، مقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك في قرية الكبر الواقعة بريف دير الزور الغربي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 726 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 255 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 14 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 462 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.