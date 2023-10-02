بعد خروجه من مخيم الركبان لإجراء المصالحة.. مصير مجهول يلاحق مواطن منذ 15 يوماً في أحد أفرع النظام المخابراتية

أفادت مصادر المرصد السوري، بأنه لا يزال مصير مجهول يلاحق مواطن، بعد خرجه قرابة 15 يوماً، من مخيم الركبان المنسي على الحدود السورية – العراقية – الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، حيث كان في طريقه لإجراء المصالحة لدى أحد أفرع النظام المخابراتية في بادية تدمر، بينما فقد الاتصال به منذ ذلك الحين، دون معرفة ذويه أي معلومات عنه.

ويعاني قاطنو مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر أوضاعا إنسانيا صعبة، ما يدفعهم بالخروج باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام دون ضمانات تحميهم من ممارسات الأخيرة.

وفي 23 أيلول الفائت، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مغادرة 3 عائلات ، مخيم الركبان المنسي الواقع عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، وهم عائلتان من محافظة دير الزور وعائلة من عشيرة بني خالد سوف تتجه إلى محافظة حمص، وذلك بسبب نقص الرعاية الصحية والطبية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، دون وجود ضمانات أمنية.

ويبلغ عدد أفراد تلك العوائل 11 شخص.