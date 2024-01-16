بعد خروج محطة الكهرباء عن الخدمة نتيجة القصف التركي.. معاناة كبيرة يعيشها الأهالي في عين العرب (كوباني)

بعد خروج محطة الكهرباء عن الخدمة نتيجة القصف التركي.. معاناة كبيرة يعيشها الأهالي في عين العرب (كوباني)

“الوضع مأساوي” هكذا وصف أهالي مدينة عين العرب (كوباني) ضمن مناطق شمال شرق سوريا الوضع في المدينة بعد خروج محطةً الكهرباء عن الخدمة نتيجة القصف الجوي التركي، ويلجأ الأهالي في المدينة وقراها إلى مصابح الكاز و الشموع للإنارة ومولدات منزلية والطاقة الشمسية وفي ظل فصل الشتاء لا تعمل الطاقة الشمسية بسبب عدم وجود الشمس.

وقصفت الطائرات التركية قبل 3 أيام محطة كهرباء المدينة وتسببت بخروجها عن الخدمة يشكل كامل.

وقالت (س .م) من سكان مدينة عين العرب (كوباني) في شهادتها للمرصد السوري: إن الوضع في المدينة مأساوي، الكهرباء مقطوعة منذ 3 أيام ونلجأ إلى بطارية صغيرة للإنارة ونقوم بشحنها مرة أخرى عبر الطاقة الشمسية من عند الجيران الذين يعانون نفس الأمر بسبب عدم وجود الشمس.

أما ( ف.ح) من سكان قرى عين العرب (كوباني) قال في شهادته للمرصد السوري: إن الوضع صعب جداً في القرى بدون كهرباء ويلجأ الأهالي إلى مصابح الكاز والشموع للانارة ونقوم بغسل الملابس بالطرق القديمة بسبب قطع الكهرباء.

بدورها تقول (س.م) من سكان مدينة عين العرب (كوباني) في شهادتها للمرصد السوري: نطالب المجتمع الدولي والقوى الضامنة بوقف تلك الهجمات التركية البربرية، فتركيا تنتقم بقصف قوت الشعب و مؤسساته التي تخدم أهالي المدينة التي كانت كابوس للتنظيم.

ودمرت الطائرات التركية الحربية يوم أمس منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة وخرجت عن الخدمة بشكل كامل عبر 9 ضربات مركزة استهدفت المنشأة.