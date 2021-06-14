بعد خصام دام أكثر 20 عام.. صلح بين عشيرتين كرديتين برعاية لجنة العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس أعيان العشائر في منطقة المالكية “ديريك”

بعد خصام دام أكثر 20 عام.. صلح بين عشيرتين كرديتين برعاية لجنة العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس أعيان العشائر في منطقة المالكية “ديريك”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صلح عشائري برعاية لجنة العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس أعيان العشائر في منطقة المالكية “ديريك” والجزيرة بين عشيرتين كرديتين إثر مقتل شابين من كلا العشيرتين قبل أكثر من 20 عام،حيث تم عقد الصلح اليوم في مدينة المالكية “ديريك” بحضور عدد من الشخصيات مستقلة وأحزاب كردية و عربية و سريانية ووجهاء العشائر وشخصيات سياسية.