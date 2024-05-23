بعد خلافات مع تشكيلات عسكرية وأمنية.. “ماهر الأسد” يصدر تعميماً بمنع التعرض لعناصر “الفرقة الرابعة”

أصدر “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام وقائد الفرقة الرابعة تعميماً بمنع أي جهة أمنية أو عسكرية توقيف عناصر الفرقة إلا بموجب مهمة رسمية صادرة عن مكتب أمن “الفرقة الرابعة”، أو سرية الشرطة العسكرية التابعة أيضاً بدورها للفرقة، وذلك على خلفية خلافات واشتباكات جرت بين عناصر “الفرقة الرابعة” وعناصر من عدة تشكيلات عسكرية وأمنية أخرى في عدة مناطق.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد حدثت خلافات واشتباكات مسلحة بين عناصر الفرقة وعناصر آخرين في مناطق ريف دمشق وفي ريف حمص ضمن البادية السورية، إضافة لمناطق في دير الزور وريفها، مما دفع بقيادة الفرقة بإصدار التعميم الذي يهدف للتغطية على عناصرها وحمايتهم وعدم تعرضهم للمساءلة.

وفي 7 نيسان الفائت، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات من ميليشيا “الدفاع الوطني” في ريف دير الزور الغربي من جهة، وعناصر من “الفرقة الرابعة” ولواء الباقر بقيادة نواف البشير من جهة أخرى، بعد محاولة عناصر الأخيرة السيطرة على معبر بلدة عياش وإغلاقه، واحتكار تهريب المحروقات، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تمكنت خلالها مجموعات “الدفاع الوطني” من أسر مجموعة مؤلفة من 12 عنصر لـ ”الفرقة الرابعة” ولواء الباقر واغتنام سيارة دفع رباعي نوع “شاص” مثبت عليه سلاح متوسط، ولاتزال الاشتباكات مستمرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.

وفي 21 شباط الفائت، قتل عنصر من الفرقة الرابعة بقوات النظام، برصاص عنصر آخر من ميليشيا “الدفاع الوطني” لأسباب ودوافع مجهولة في حي الجورة بمدينة دير الزور.