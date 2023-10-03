بعد دخوله مناطق “نبع السلام”.. اعتقال مرافق ثاني لـ “عبدالقادر الحمو” قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة رأس العين

محافظة الحسكة: اعتقل مرافق ثاني لقائد ميليشيا “الدفاع الوطني” “عبد القادر الحمو” بعد فراره عقب الأحداث التي شهدتها مدينة الحسكة خلال الشهر الفائت، والتي انتهت بمقتل عبد القادر حمو الذي شغل منصب قائد الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، على خلفية الاشتباكات التي درات بين ميليشياته وبين قوات النظام، لتنتهي بسيطرة الأخيرة على المربع الأمني في المدينة.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المرافق اعتقل بعد دخوله عبى طرق التهريب إلى مدينة رأس العين، ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في محاولة لدخول الأراضي التركية، بتعاون مع مهربين يتبعون لفصيل “أحرار الشرقية”، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ليقدم الأخير على تسلميه للشرطة العسكرية، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى اعتقال (ع.إ) مرافق قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” المدعو “عبد القادر الحمو” الذي قتل في اشتباكات المربع الأمني بالحسكة، أثناء توجهه إلى تركيا من مدينة رأس العين ضمن منطقة ” نبع السلام” بالحسكة، وذلك بعد أن لاذ بالفرار إثر الاشتباكات التي جرت بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

ووفقاً للمعلومات فإن المعتقل حاول الفرار إلى داخل الأراضي التركية عبر طرق التهريب في مدينة رأس العين، مقابل مبلغ مالي قدره 2500 دولار أمريكي، بمساعدة مهرب بشر من فصيل ” أحرار الشرقية ” التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، فيما جرى تسليمه من قبل عناصر الفصيل للشرطة العسكرية في المدينة.