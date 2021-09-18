بعد درعا البلد واليادودة والمزيريب.. اللجنة الأمنية والشرطة الروسية تدخل طفس غربي درعا تمهيداً لتنفيذ بنود الاتفاق مع وجهاء المدينة

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في درعا، بدخول اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة طفس بريف درعا الغربي، للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، بين ممثلين ووجهاء عن المدينة من جانب، والروس والنظام من جانب آخر، حيث سيتم إجراء تسويات للمطلوبين والمسلحين المحليين، بالإضافة لإجراء عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة السلاح.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية تواصل عمليات تفتيش المنازل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، بحثاً عن أسلحة وذخائر، بالتزامن مع استمرار عمليات “التسوية”، حيث ارتفع إلى نحو 240 تعداد الأشخاص الذين أجروا تسوية جديدة في البلدة سواء من المسلحين المحليين أو من المدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، يأتي ذلك في إطار الاتفاق الذي جرى يوم أمس الأول بين وجهاء وأعيان البلدة واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية، ودخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى أن وجهاء عشائر مدينة طفس بريف درعا، اجتمعوا بممثلين عن العسكريين والمدنيين، وتواقف الجميع على تجنيب المدينة الحرب والدمار، وتشريد سكان المدينة.