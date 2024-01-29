بعد دعوات لإنهاء التوتر والخلاف إثر الاقتتال بين عشيرتين.. قوى الأمن الداخلي”الأسايش” تعتقل العشرات خلال حملة تمشيط لمنطقة الحمرات شرقي الرقة

محافظة الرقة: بدأت قوى الأمن الداخلي” الأسايش” بالتعاون مع قوات “الكوماندوس” فجر اليوم بحملة تمشيط في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي، بحثاً عن أشخاص متورطين في تأجيج الأوضاع الأمنية في المنطقة على خلفية الاقتتال العشائري المسلح بين عشيرة “الجماسة” وعائلة “البلاسم” من عشيرة “المدلج” في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

واعتقلت القوات الأمنية خلال الحملة العشرات من الأشخاص المتورطين في تأجيج الخلافات العشائرية، وذلك بعد تطويق المنطقة بشكل كامل وقطع الطرقات، كما ضبطت كميات من الأسلحة خلال عمليات التمشيط، وجاءت حملة التمشيط بعد دعوات محلية للقوى الأمنية للتدخل وإنهاء حالة التوتر وتعزيز السلم في المنطقة.

وفي 27 كانون الثاني الجاري، نظّم مجلس الأعيان في مدينة الرقة صباح اليوم، اجتماعاً بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة الرقة ممثلاً بالشيخ “محمد نور الذيب”، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر والعلاقات العسكرية، بهدف ترسيخ السلم الأهلي، واتخاذ إجراءات لدرء الفتنة بين عشيرتي “الجماسة والحمرات”، وتهدئة النفوس وإيجاد صيغة للصلح، ومناقشة قضايا السلم الأهلي بشكل عام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 كانون الثاني الجاري، ارافاع حصيلة القتلى إلى 4 جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة بين أبناء عائلة “البلاسم” وعشيرة “الجماسة” إضافة لسقوط عدد من الجرحى، وذلك بعد مقتل مواطنين اثنين من أبناء عائلة “البلاسم”، في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي.

يذكر، بأن الاقتتال المسلح بين العشيرتين تجدد عدة مرات منذ شهر نيسان 2023، حيث وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 من الطرفين خلال الاقتتالات فضلاً عن سقوط العديد من الجرحى.