بعد دعوته لفضح ممارسات “أبو محمد الجولاني”.. جهاز الأمن العام يعتقل مواطناً في ريف إدلب

محافظة إدلب: اعتقل جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام مواطناً، بعد انتشار تسجيل صوتي له، يدعو فيه إلى فضح ممارسات زعيم الهيئة (أبو محمد الجولاني)، في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

ويلاقي المعتقلون أشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان غير القانوني من الحرية، و ”التغييب القسري” في السجون رغم محاولات البحث المتكررة من ذوي المعتقلين إلا أن النتيجة الأخيرة هي الموت المحتم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 28 نيسان الفائت، اعتقال جهاز الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام” قيادياً أمنياً بارزاً ضمن صفوف ” الهيئة” يعروف بلقب “البراء”، ضمن مناطق سيطرتها في مدينة إدلب، دون معرفة أسباب الاعتقال، حيث جرى اقتياده إلى أحد السجون التابعة لها.