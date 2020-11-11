بعد دفعهم إتاوة قدرها “60” مليون ليرة سورية لعناصر النظام ومجلس منبج العسكري.. “قسد” تمنع راعي أغنام ونازحين من دخول مناطقها وحواجز النظام تمنعهم من العودة لمنبج

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن راعي أغنام نازح برفقة عدد من الأشخاص من أبناء مدينة البوكمال يسكنون في مناطق سيطرة النظام السوري ضمن ريف حمص، دخلوا إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري في ريف حلب الشرقي، وبحوزتهم نحو “500” رأس من الأغنام، بهدف الدخول إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد دفعهم مبلغ “60” مليون ليرة سورية كـ “إتاوة” لعناصر النظام وعناصر “مجلس منبج العسكري” مقابل السماح لهم بالدخول لمناطق “قسد” في ريف الرقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، رفضت عناصر “قسد” المتواجدة على معبر التايهة الواقع جنوب غرب منبج والذي يفصل مناطق قوات النظام وقوات مجلس منبج العسكري، من دخول الراعي والأشخاص الذين كانوا برفقته، على الرغم من وجود كفيل لهم، إلا أن عناصر “قسد” رفضوا دخول الراعي والأشخاص، واشترطوا السماح لأربعة أشخاص فقط بالدخول لمناطقها برفقة الكفيل لمدة 10 أيام فقط، وإلا سيتم إلقاء القبض عليهم وعلى الكفيل في حاول تجاوزت إقامتهم بمناطق “قسد” المدة المحددة، بالإضافة إلى منع قوات النظام الراعي والأشخاص الذين برفقته من العودة إلى مناطقها، ليصبحوا عالقين بين الحاجزين على الرغم من دفعه إتاوة مالية لعناصر الحاجزين.