بعد دفع فدية مالية.. الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تفرج عن 3 مدنيين من ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عن 3 مدنيين كانوا قد اعتقلوا من قبل مسلحين محليين تابعين لـ”الهفل” في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، حيث داهم المسلحون حينها مشروعا زراعيا كانوا يعملون به قبل مايقارب الشهر ليتم الإفراج عنهم بعد دفع فدية مالية للسماسرة وتقدر بـ 3 آلاف دولار أمريكي لكل شخص منهم.

وأشار المرصد السوري في 24 كانون الثاني الفائت إلى أن عناصر مسلحين يتبعون لـ”إبراهيم الهفل”، اختطفوا 3 مدنيين يعملون بمشروع جمعية ري خاصة، خلال عملية تسلل قاموا بها منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.