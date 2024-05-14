بعد رفضهم إزالة خيمة اعتصام.. “الهيئة” تعتدي على معتصمين في مدينة إدلب

محافظة إدلب: اعتدى عناصر من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام على مجموعة من المعتصمين بينهم ناشط إعلامي في مدينة إدلب بعدما رفضوا إزالة خيمة الاعتصام، بطلب غير مباشر من الجهاز الأمني عبر وجهاء في مدينة إدلب.

ووفقا للمصادر فإن المعتصمين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة ورفضوا الانصياع لمطالب الوجهاء منذ يوم أمس، التي انتهت بـ مشاحنات كلامية حادة، دون تدخل مباشر من قبل الجهاز الأمني.

وخلال اليوم، كرر الجهاز الأمني مطالبه للوجهاء لإنهاء الاعتصام، وتوجه وفد من الجهاز الأمني مع وجهاء مدينة إدلب بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير باتجاه الاعتصام، في حين حاول المعتصمون منعهم من الوصول إلى الخيمة، وجرت اشتباكات بالأيدي مع المعتصمين انتهت بهدم خيمة الاعتصام وتكسير المعدات، إضافة إلى وقوع إصابات وطرد المعتصمين.

ولاقت الحادثة استياء واسعا لاسيما في صفوف المعارضين الذين عبروا عن التضامن مع المعتصمين في مدينة إدلب.

وفي سياق ذلك، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب ضد هيئة تحرير الشام التي تمارس القمع ضد المتظاهرين.

وفي 8 أيار، أقدم مجهولون على إضرام النيران بسيارة مدني يستخدمها في نقل المتظاهرين والمعدات الخاصة بالمظاهرات المعارضة لهيئة تحرير الشام، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط اتهامات لأفراد الجهاز الأمني بمعاقبة المتظاهرين، في ظل منع الهيئة لعناصرها بالرد على المظاهرات وفق تعميم أصدره “الجولاني”.

واعتدى عناصر أمنيين وعسكريين في هيئة تحرير الشام، في 5 أيار، بالضرب على مجموعة من الناشطين والإعلاميين أثناء تواجدهم في بلدة أريحا لتغطية المظاهرات الشعبية الداعية للإفراج عن المعتقلين.