بعد رفضه دفع “الزكاة”.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تختطف تاجراً في ريف الحسكة

اختطف مسلحون يعتقد أنهم عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مواطناً يعمل بتجارة المواشي، أمس، بعد أن لاحقه المسلحين قرب بلدة تل الجاير جنوبي الحسكة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

يذكر أن خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” هددوه في وقت سابق لإجباره على دفع “الزكاة” التي رفضها حينها.

وتنتشر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم مناطق نفوذ “قسد”، بينما تنشط في ريف دير الزور، حيث أطلق مسلحون النار، أمس، على منزل مواطن نازح من محافظة إدلب يعمل في بيع الحلويات، وطالبوه بدفع مبلغ مالي كـ”زكاة”، وذلك في مدينة البصيرة ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

وكان المرصد السوري قد نشر المرصد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ازداد نشاطها بطلب “الزكاة” من أشخاص مقيمين في مدينة البصير بريف دير الزور الشرقي، في الآونة الأخيرة، وذلك عن طريق إرسال رسائل تهديد لمواطنين متواجدين في المنطقة عبر تطبيق “واتس آب”.