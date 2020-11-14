بعد رفضه دفع “الزكاة”.. مجهولون يفجرون عبوة ناسفة قرب منزله بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم، في ريف دير الزور الشرقي، بالقرب من منزل مدير مشفى بلدة جديد عكيدات الواقع ضمن البلدة، دون تسجيل إصابات.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هددوا مدير المشفى منذ أسبوع وطالبوه بدفع “الزكاة”، بينما رفض مدير المشفى آنذاك.

وكان المرصد السوري قد وثّق، اليوم، مقتل مدني في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية.

وأفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومعهم رجل من قرية الحجنة بريف دير الزور، وقاموا بقطع رأسه أمام الناس في قرية الطجيكي بريف دير الزور، ومن ثم انصرفوا وهم يرددون التكبيرات.