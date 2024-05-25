بعد رفضه دفع المال.. مقتل مواطن برصاص مجموعة تعمل لصالح المخابرات العسكرية شمالي درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون ينتمون لمجموعة تعمل لصالح المخابرات العسكرية بالرصاص المباشر مواطناً من مدينة الصنمين شمالي درعا، يعمل بمنظمة الهلال الأحمر، أثناء تواجده بالقرب من محطة وقود في المدينة، مما أدى لإصابته بجروح بليغة ليفارق الحياة على إثرها في المشفى، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن المسلحين طلبوا منه مبلغا من المال وعند رفضه تم استهدافه.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 127 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 170 شخصا، هم:

– 50 من المدنيين بينهم 4 سيدات و15 طفل

– 46 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.