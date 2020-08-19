بعد رفضه لطلبهم بدفع “الزكاة”.. مجهولون يستهدفون منزل مواطن في بلدة الشحيل شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، إلى إلقاء قنبلة صوتية على منزل شخص في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بعد رفضه لطلب المسلحين بدفع “زكاة” لهم، حيث جرى تبادل إطلاق بالأسلحة الخفيفة أيضاً، دون معلومات عن إصابات.

على صعيد متصل ألقى مجهولون بعد منتصف الليل قنبلة صوتية، على سيارة في مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدفوا مواطنا يعمل بالشعوذة، من أبناء مدينة دير الزور، ويسكن في بلدة الكبر بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.