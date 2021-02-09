بعد رفض صاحب محل اتصالات من إعادة شاشة قام ببيعها منذُ 4 أشهر.. عنصر من الشرطة يشهر سلاحه بوجه صاحب محل ويهدده في مدينة إعزاز شمالي حلب

بعد رفض صاحب محل اتصالات من إعادة شاشة قام ببيعها منذُ 4 أشهر.. عنصر من الشرطة يشهر سلاحه بوجه صاحب محل ويهدده في مدينة إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، حادثة جديدة من حوادث الاعتداءات على المدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، حيث أقدم عنصر من الشرطة على إشهار سلاحه بوجه صاحب محل اتصالات في مدينة إعزاز وتهديده بعض رفض صاحب المحل من إرجاع “شاشة موبايل” للشرطي والذي قام بشرائها منذُ نحو 4 أشهر.

وكان المرصد السوري قد نشر في الـ 7 من فبراير/شباط، بأن مسلحين من لواء “سمرقند” الموالي لتركيا، نفذوا يوم أمس عملية دهم لبعض المنازل في قرية كفرصفرة بناحية جنديرس في ريف عفرين، واعتقلوا 5 أشخاص لأسباب مجهولة حتى اللحظة.