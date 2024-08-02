بعد رفعها حالة التأهب واستدعاء عناصرها من إجازاتهم.. الميليشيات الإيرانية تستقدم أسلحة جديدة من العراق

محافظة دير الزور: أدخلت الميليشيات الإيرانية فجر اليوم شاحنتين محملتين بالأسلحة عبر معبر السكك في البوكمال قادمة من العراق، برفقة سيارتين لميليشيا “حزب الله” العراقي، وتوجهت إلى مدينة دير الزور، ويتزامن ذلك مع التصعيد الحاصل بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية، عبر تبادل القصف والاستهدافات بين الطرفين واستهداف القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي، والرد الأمريكي بقصف مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

كما تأتي هذه الدفعة الجديدة من الأسلحة بعد يوم واحد من رفع حالة التأهب للدرجة القصوى لدى الميليشيات الإيرانية، حيث أوعزت قيادة الميليشيات الإيرانية في دير الزور أمس برفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها واستدعاء العناصر وقادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم، كما أخلت الميليشيات المقرات التابعة لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية – العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة، وسط تأهب أمني شديد.