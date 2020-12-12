بعد رفع علم النظام السوري فوق 3 نقاط تركية.. قواتها تواصل الانسحاب من 5 نقاط تحاصرها قوات النظام في أرياف إدلب وحماة وحلب

رصد المرصد السوري خروج رتل آليات وشاحنات، من القاعدة التركية المحاصرة في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي وتوجه إلى ريف إدلب، في إطار إخلاءها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة.

على صعيد متصل، رُفع علم النظام السوري على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي “m5” دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل.

وبذلك تكون القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي “m5″، بينما لا تزال 5 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم لقوات النظام خلال الساعات القادمة، وهي نقطة شير مغار والراشدين والصرمان وقبتان الجبل ومعرحطاط، بعد أن سحبت القوات التركية معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها، دون ورود معلومات مؤكدة عن مصير نقطة المراقبة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم، في 9 ديسمبر/كانون الأول، بأن القوات التركية بدأت بالإنسحاب من ثلاث نقاط عسكرية جديدة محاصرة لها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، وهي قاعدة الصرمان بريف إدلب الشرقي و قاعدة خان طومان بريف حلب الجنوبي و قاعدة الراشدين بريف حلب الغربي، والتي ستعيد انتشارها في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري قد رصد، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، تطورات في منطقة التفاهمات الروسية-التركية “خفض التصعيد”، وكان أبرزها انسحاب النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام من ريف حماة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وتبعها انسحابات من النقاط التركية في ريفي إدلب وحلب، لتعيد تموضعها ضمن مناطق الفصائل في جبل الزاوية التي تشرف على طريق دمشق-حلب الدولي”m5″، وذلك لتطبيق الاتفاق الروسي-التركي، الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها روسيا وقوات النظام، فيما لا تزال القوات التركية ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات النظام، بعد أن سلمت نقطة مورك بشكل كامل قبل شهر من الآن.