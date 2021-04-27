بعد ريف دمشق.. شركة إيرانية تتسلم مسؤولية “تحلية مياه الشرب” في الحسكة

لا تدخر إيران أي فرصة للغوص والتغلغل في سورية بمختلف الأشكال والمجالات والقطاعات، فالهدف في نهاية المطاف واحد وهو ترسيخ الوجود الإيراني في سورية، وفي هذا السياق قامت “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة” بتوقيع عقدا مع شركة PFK الإيرانية، في “وزارة الموارد المائية”، يوم أمس الاثنين، وذلك بغية تركيب أربع وحدات لتحلية مياه الشرب على الآبار، بغية زيادة مياه الشرب في الحسكة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتواجد إيران بمثل هكذا مشاريع، فهي مسؤولة عن مشروع وحدتين لتحلية المياه في حوش شعير بريف دمشق.