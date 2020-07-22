بعد ريف دير الزور.. المعلمون في الرقة يرفضون المنهاج التعليمي الجديد التابع لـ”الإدارة الذاتية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، رفضا للمناهج التعليمية الجديدة التي فرضتها “الإدارة الذاتية” من قبل لجنة التربية التابعة في مدينة الرقة، وأعلنت رفضها العمل على تدريسه في مدارس المدينة.

يأتي ذلك بعد أيام من رفض شعبي واسع للمنهاج الجديد في مناطق عدة في ريف دير الزور الخاضعة لنفوذ “الإدارة الذاتية”.

على صعيد متصل، اجتمع عدد من شيوخ وعشائر منطقة دير الزور مع الرئاسة المشتركة لـ”الإدارة الذاتية” في المركز الثقافي عند دوار المعامل وتم إبلاغهم بإلغاء المنهاج الجديد، بعد الرفض الشعبي الواسع في دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 تموز/يوليو، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي، رفضا لـ “المنهاج التعليمي” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، وسط مناوشات جرت بين عناصر “قسد” والمتظاهرين.

وكان المرصد السوري رصد رفضا كبيرا من قبل أولياء أمور الطلاب والمجمعات التربوية في ريف دير الزور الخاضعة لنفوذ “قسد” بالمنهاج التعليمي الجديد، حيث اجتمع مجموعة من الكوادر التعليمية وأهالي الطلاب في مدينة البصيرة شرق دير الزور، وعبروا عن رفضهم ومقاطعتهم لتلك المناهج، لتعارضها مع عادات وتقاليد مجتمعهم.

وعقدت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سورية، اجتماعا مع أهالي هجين في ريف دير الزور والكادر التعليمي فيها مع مجالسها المدنية وأولياء أمور الطلاب، وقرروا رفض المنهاج الجديد.