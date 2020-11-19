بعد زرعها من قبل “عملاء للمخابرات التركية”.. مقتل أحد عناصر قسد في انفجار لغم شمالي الرقة

بعد زرعها من قبل “عملاء للمخابرات التركية”.. مقتل أحد عناصر قسد في انفجار لغم شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، يذكر أن الألغام هذه كان قد جرى زرعها من قبل عناصر قسد لتأمين المنطقة هناك وتحسباً لهجمات الفصائل.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الذين زرعوا تلك الألغام تبين لاحقاً أنهم يعملون لصالح “الاستخبارات التركية” وذهبوا إلى تركيا، فيما أسفرت الألغام التي جرى زرعها من قبلهم عن مقتل وجرح أكثر من 20 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الأخيرة.