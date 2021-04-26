بعد ساعات على مقتل وجرح 3 عناصر.. قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني يبدأن بتمشيط الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة بدعم من المقاتلات الروسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام قوات النظام وميليشيا “لواء القدس الفلسطيني” المدعوم من روسيا، بحملة تمشيط عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، ضمن البادية السورية، وذلك بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسط مشاركة الطائرات الحربية الروسية وتنفيذها لغارات مكثفة على كهوف ومغر قد يكون التنظيم متحصنا داخلها.

يذكر أن المرصد السوري وثق، أمس مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة اثنين آخرين بجراح خطرة، جراء استهدف “دشمة” -أي نقطة- تابعة لهم بالقرب من منطقة جبل البشري ضمن بادية دير الزور الجنوبية، بسلاح ثقيل مثبت فوق آلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك خلال الساعات الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول السبت، هجوما مباغتا جديدا لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ضمن ريف حماة الشرقي في البادية السورية، حيث هاجم التنظيم عناصر ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم من قبل روسيا، في منطقة أبو العلاج شمال شرق سلمية، ودارت اشتباكات بين الطرفين، تسببت بمقتل اثنين من الفيلق الخامس وإصابة 3 آخرين بجراح، يذكر أن قوات الفيلق الخامس هذه كانت قد توجهت بعد عصر أمس الجمعة من جبهات ريف إدلب إلى ريف حماة الشرقي.