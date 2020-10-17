بعد ساعات من إيقافها بسبب الصيانة.. القوات التركية تُشغل “محطة علوك” لضخ مياه الشرب إلى الحسكة 

عادت “محطة علوك” الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في ريف الحسكة للعمل وضخ مياه الشرب إلى مدينة الحسكة، بعد توقفها لعدة ساعات، نتيجة انقطاع الكهرباء بسبب أعمال الصيانة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، إيقاف محطة علوك للمياه الواقعة بريف منطقة رأس العين (سري كانييه)، والتي تغذي مدينة الحسكة ومناطق في محطيها وريفها بالمياه، حيث تم إيقاف ضخ المياه إلى المنطقة، يذكر أن هذه هي المرة التاسعة التي تقوم تركيا بإيقاف ضخ محطة علوك.

وكان المرصد السوري كشف في أواخر شهر آب الفائت، تعمد القوات التركية إيقاف محطة “علوك” التي تغذي مدينة الحسكة لأكثر من 25 يوماً.

ويذكر أن مناطق الحسكة وريفها شهدت استياءً شعبياً بسبب انقطاع مياه الشرب عنها.