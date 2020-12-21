بعد ساعات من اجتماع ضم ضباط روس مع نظرائهم الأتراك.. محاور عين عيسى تشهد قصفاً برياً متبادلاً بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً برياً متبادلاً بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور عين عيسى شمالي الرقة، حيث تعرضت قرية الواسطة شرقي عين عيسى لقصف مكثف نفذته الفصائل الموالية لتركيا، بينما قصفت قوات سوريا الديمقراطية تجمعات الفصائل الموالية لتركيا ومواقع على محاور التماس في الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اجتماع القوات الروسية مع نظيرتها التركية في صوامع شركراك بريف الرقة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، اليوم، بأن اجتماعاً ضم ضباط روس مع ضباط أتراك جرى في صوامع شركراك، لمناقشة والبحث في أمور عدة تخص المنطقة ولاسيما التصعيد التركي الأخير.

ونشر المرصد السوري، مساء الأمس، أن 4 عناصر قتلوا وجرح آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مساء الأمس، إثر كمين نفذه عناصر “قسد” على أطراف قرية جهبل بريف عين عيسى، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمالي القرية.

على صعيد متصل، أطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال، تزامناً مع الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية على تلك المحاور.