بعد ساعات من ارتكابها مجزرة في مدينة أريحا.. قوات النظام تقصف مخيمًا للنازحين شرق مدينة إدلب

محافظة إدلب: قصفت قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، أطراف المخيم الأزرق الذي يأوي نازحين، بالقرب من بلدة كفريا شرق مدينة إدلب، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، اليوم، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في مدينة أريحا إلى 13 بينهم 3 أطفال وسيدة و3 جثث مجهولة الهوية، بالإضافة إلى وجود 24 جريحًا على الأقل بعضهم جراحه خطرة، جراء القصف البري على مدينة أريحا صباح اليوم.

وتعد هذه المجزرة هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق نار في منطقة “خفض التصعيد”، الذي انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ 5 من شهر آذار/مارس 2020.