بعد ساعات من استهداف عربة تركية في ريف إدلب.. “تحرير الشام” تعتقل شرعي في تنظيم “حراس الدين” من جنسية غير سورية

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر هيئة تحرير الشام شرعي في تنظيم “حراس الدين” من جنسية أردنية، مساء اليوم، بعد خروجه من مسجد في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، واقتاده العناصر إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من استهداف عربة تركية على طريف حلب-اللاذقية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح أمس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة جهادي من الجنسية الأوزبكية، وذلك في قرية تلتيتا بمنطقة جبل السماق في ريف إدلب، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح، وتدمير السيارة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل جهادي في تنظيم “حراس الدين” من الجنسية التركية، متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار من قِبل مجهولين، في 8 شباط، بعد خروجه من مسجد في الحارة الشمالية بمدينة جسر الشغور.

والجدير بالذكر أن الجهادي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل أيام، حيث كان المرصد السوري قد رصد، في 2 فبراير/شباط، انفجار عبوة ناسفة بسيارته في الحي الشمالي من مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.