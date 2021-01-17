بعد ساعات من استهداف عناصر فوج مقرب من “حزب الله”.. مقتل 3 عناصر من قوات النظام في هجوم على حاجز عسكري على الحدود مع الجولان المحتل

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح آخرون، اليوم، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة والعبوات ناسفة في حاجز عسكري لقوات النظام في منطقة رويحينة على بعد 2 كيلومتر من المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، هجومًا مسلحًا على حاجز عسكري لقوات النظام في ريف القنيطرة، بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفوج الجولان في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، اليوم، مقتل عنصر من قوات “فوج الجولان” المقرب من حزب الله اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لفوج الجولان في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل، وبذلك يرتفع تعداد القتلى منهم إلى اثنين.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 11 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على إحدى نقاط القوات الرديفة لقوات النظام من “فوج الجولان” في بلدة جبا بريف القنيطرة، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر “فوج الجولان”.

وأشار المرصد السوري في 7 يناير/كانون الثاني، إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت صباح اليوم الخميس، بسيارة تقل أشخاص على طريق ممتنة ضمن الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، استهدفت قيادي سابق بفصيل “شهداء القنيطرة” ممن خضعوا لعمليات “التسوية والمصالحة”، وانضم برفقة عدد من عناصره إلى الفرع 220 “الأمن العسكري”، حيث أدى الانفجار إلى مقتل القيادي، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقته.