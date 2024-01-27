بعد ساعات من استهداف قاعدة حقل “كونيكو”.. المجموعات المدعومة من إيران تهاجم بالمسيّرات أكبر القواعد الأمريكية في سوريا

بعد ساعات من استهداف قاعدة حقل “كونيكو”.. المجموعات المدعومة من إيران تهاجم بالمسيّرات أكبر القواعد الأمريكية في سوريا

محافظة دير الزور: نفذت المجموعات المدعومة من إيران هجوماً بالطائرات المسيّرة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهدف القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في سورية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يشار بأن الاستهداف جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل للقاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 101 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 23 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—28 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة