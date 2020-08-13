بعد ساعات من استهداف مواقع النظام في ريف اللاذقية.. قوات النظام تقصف قرى في ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قريتي الرويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك، بعد ساعات من استهدف الفصائل العاملة في قطاع الساحل تجمعات قوات النظام في تلة رشو بجبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما استهدفت الفصائل الجهادية والمقاتلة، مواقع لقوات النظام في مدينة “كفرنبل” جنوبي إدلب، ردا على قصف قوات النظام مواقع متفرقة من قرى وبلدات “جبل الزاوية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدفت خلاله قرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد وفليفل ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.