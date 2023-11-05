بعد ساعات من استهدافها بمسيّرات ميليشيات مدعومة من إيران انتقاماً لغزة.. قوات “التحالف الدولي” وقسد تجريان تدريبات في قاعدة تل البيدر بريف الحسكة

محافظة الحسكة : سمع دوي انفجارات عنيفة وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة ثقيلة في قاعدة “التحالف الدولي” بتل البيدر على طريق M4 شمالي الحسكة، ناتجة عن إجراء قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مهاجمة طائرات مسيرة قادمة من العراق، القاعدة الأمريكية في تل بيدر بريف الحسكة، ودوى انفجار واحد على الأقل في منطقة القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.