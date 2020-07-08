بعد ساعات من الاشتباك.. الطائرات التركية تحلق في أجواء “نبع السلام”

تشهد أجواء مناطق “نبع السلام” تحليقا مكثفا لطائرات حربية تركية في سماء مدينة تل أبيض وريفها، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء تل أبيض وسلوك وحمام التركمان في محافظة الرقة وعدة مناطق في مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعدة قذائف عشوائية سقطت في قريتي خربة بقر وكور حسن، حيث تتواجد فيهما عناصر من قوات النظام و”قسد”، في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، أمس، قصفا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.