بعد ساعات من التفجير والهجوم المسلح.. القوات التركية تواصل استنفارها على طول اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفاراً متواصلاً من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقاً من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها النقطة التركية في قرية سلة الزهور جنوبي جسر الشغور، من تفجير وهجوم مسلح، حيث كان المرصد السوري وثق أمس، مقتل مواطن من أبناء قرية تل حمكي في ريف إدلب الغربي، جراء انفجار السيارة المفخخة قرب النقطة التركية في قرية سلة الزهور.

وكان المرصد السوري أشار أمس أيضاً، إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر فيلق الشام “حراس النقطة التركية”، جراء الهجوم المسلح على النقطة التركية، بعد تفجير السيارة المفخخة قرب قرية سلة الزهور جنوب جسر الشغور، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء الرصاص العشوائي من الجنود الأتراك، أثناء استهدافهم المسلحين في المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق في محيط قرية سلة الزهور قرب إحدى النقاط العسكرية التركية، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، حيث يعتقد أن طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة التركية.