بعد ساعات من التوتر الأمني في الحسكة.. “المحافظ” يرسل المعتقلين لدى الدفاع الوطني إلى منازلهم

محافظة الحسكة: أطلقت قوات الدفاع الوطني في مدينة الحسكة سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم قبل ساعات، من محالهم التجارية في سوق بمدينة الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد، فإن محافظ الحسكة أرسل سيارات المحافظة لإرسال المعتقلين إلى منازلهم.

وبالمقابل أفرجت “الأسايش” عن عنصر في الدفاع الوطني كانت قد اعتقلته ردًا على اعتقال مجموعة المواطنين في الحسكة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، توترًا بين قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من جهة، وقوات الدفاع الوطني في مدينة الحسكة، وذلك على خلفية قيام مجموعة من عناصر الدفاع الوطني باعتقال نحو 10 أشخاص من محالهم التجارية في سوق بمدينة الحسكة، دون معرفة الأسباب، كما قامت الأسايش باعتقال أحد عناصر الدفاع الوطني.