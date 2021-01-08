بعد ساعات من القصف البري التركي.. الهدوء الحذر يعود إلى محاور “تل تمر”.. والكوادر الفنية تصلح الأعطال الكهربائية المغذية للبلدة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عادت الكهرباء إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة، مساء اليوم، بعد انقطاع استمر لأكثر من 7 ساعات، وذلك بعد إصلاح خطوط التغذية التي تضررت بفعل القصف التركي صباح اليوم، من قبل الكوادر الفنية التابعين لكل من النظام و”الإدارة الذاتية”.

وتشهد محاور تل تمر، هدوءاً حذراً بعد ساعات من قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى تل تمر، ويتخلل هذا الهدوء استهدافات وقصف متبادل على نقاط التماس ما بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، صباح اليوم، بأن القوات التركية قصفت محيط محطة الكهرباء المغذية لمنطقة تل تمر بريف الحسكة، مما أدى إلى خروج ثلاث خطوط “20 ك. ف” عن الخدمة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المنطقة.

وأشار المرصد السوري، خلال اليوم، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.