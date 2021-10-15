بعد ساعات من المظاهرة التي تطالب بتحسين الظروف المعيشية.. “حكومة الإنقاذ” تُخفض وزن ربطة الخبز في إدلب

محافظة إدلب: أصدرت “حكومة الإنقاذ” قرارًا بتخفيض وزن ربطة الخبز من 650 غرام إلى 575 غرام مع بقاء عدد الأرغفة 7، والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية، اعتبارًا من يوم الغد.

ويأتي ذلك، مع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية والدولار الأمريكي، حيث سجل سعر صرفها 9.15 ليرة تركية مقابل دولار أمريكي واحد، في حين لم تغير “حكومة الإنقاذ” سعر ربطة الخبز طوال الأيام السابقة التي شهدت هبوطًا لقيمة الليرة التركية المتداولة في إدلب.

ويعيش سكان إدلب في ظروف صعبة بسبب الغلاء الذي سببه تداول الليرة التركية، حيث يعمل العامل مقابل 20 ليرة تركية أي ما يعادل 8 ربطات خبز بوزن 4600 غرامًا من الخبز.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، خروج تظاهرة ضمت العشرات في ساحة الساعة بمدينة إدلب الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” طالب “حكومة الإنقاذ” بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة وكف يد المفسدين ومحاسبة المستغلين من المسؤولين والتجار وإبعادهم عن سوق العمل، ورفعوا لافتات كتب عليها “ياشماتة طوابير بيت الأسد فينا – لا للغلاء والفساد – الفقر استشرى فينا – لاتلعب بمقدرات الشعب وتسرقه” وذلك بسبب ما وصلت إليه مناطق “تحرير الشام” في إدلب من فقر و بطالة وغلاء في الأسعار نتيجة الانهيار المتواصل لليرة التركية، في ظل تسلط قيادات في “هيئة تحرير الشام” على سوق العمل، كما أكد المتظاهرون على “ثواب الثورة السورية” التي خرج من أجلها السوريون المتمثلة بـ “إسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين”.