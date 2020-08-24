بعد ساعات من الهدوء الحذر.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

استهدفت الفصائل المقاتلة بمدفع “b9” تجمعات قوات النظام على جبهة الرويحة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

ورصد المرصد السوري قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف قرى جبل الزاوية.

ويسود الهدوء الحذر والنسبي في عموم منطقة “بوتين-أردوغان”، منذ صباح اليوم، يتخلل هذا الهدوء استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أخرى، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة 3 آخرين، نتيجة وقوعهم في حقل ألغام متقدم للفصائل، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

كما وثق المرصد السوري مقتل عنصر في قوات النظام بعد استهدافه برصاص قناصات الفصائل على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي.