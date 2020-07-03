بعد ساعات من اندلاعها.. توقف الاشتباكات الفصائلية في رأس العين وأحرار الشرقية تتدخل لإيقاف النزاع

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توقفت الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا بعد ساعات من اندلاعها، حيث وصلت تعزيزات لأحرار الشرقية، وانتشروا هناك وأغلقوا جميع الطرقات ومداخل مدينة رأس العين، لإيقاف الاشتباكات بين فصيلي الحمزات والسلطان مراد.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، مقتل 4 من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال تجدد الاشتباكات بين فصيلي الحمزات والسلطان مراد في مدينة رأس العين (سري كانيه)، حيث عادت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآربيجي بعد توقفها لنحو ساعة، حيث تزامن الهدوء مع تدخل القوات التركية والشرطة المدنية لوقف الاقتتال الذي تجدد بعد رفض الطرفين للصلح.

وتجري الاشتباكات وسط الأحياء السكنية، ما تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المنازل وممتلكات المواطنين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن خلافا جرى على أحقية منزل لأحد المهجرين من المدينة أسفر عن مقتل أحد المتعاونين مع فصيل السلطان مراد، وتطور لاشتباكات مسلحة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

وأدت الاشتباكات إلى انقطاع خط الكهرباء المغذي لمحطة “علوك” وتخريب الموصلات الكهربائية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، استشهاد فتاة، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات الفصائل الموالية لتركيا، وسط الأحياء السكنية لمدينة رأس العين(سري كانييه) شمال غرب محافظة الحسكة.