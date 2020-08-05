 بعد ساعات من قصف ريف اللاذقية.. “الفتح المبين” تستهدف مواقع قوات النظام في ريف إدلب

استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مواقع لقوات النظام في محيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد، قبل ساعات، قصفا نفذته فصائل “الجبهة الوطنية” استهدف مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية.

كما دارت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين المجموعات الجهادية والفصائل المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، على محور قرية “الفطيرة” في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على نقاط متقدمة للفصائل.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 عناصر من قوات النظام، وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة لمقتل عنصرين من المجموعات الجهادية.