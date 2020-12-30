بعد ساعات من مداهمة “قسد” لمناطق التهريب.. مجهولون يستهدفون دورية لها في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في قوات سوريا الديمقراطية بجروح، اليوم، جراء استهداف مسلحين مجهولين لدورية عسكرية لـ”قسد”، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من حملة مداهمة واعتقالات نفذتها “قسد” في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، حملة مداهمة واعتقال نفذها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، طالت 7 شبان ممن يعملون في تهريب البضائع لمناطق النظام عبر المعابر النهرية بين ضفتي الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، حيث صادرت عناصر “قسد” محملة بمادة الطحين معدة للتهريب إلى مناطق النظام، تزامن ذلك مع قيام عناصر من “قسد” باعتقال شخص من بلدة الباغوز يعمل في مجال التهريب بين مناطقها ومناطق النظام.

وكان المرصد السوري قد نشر يوم أمس، أن قوة عسكرية كبيرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤلفة من نحو 50 آلية ومئات العناصر، داهمت قرية الزر وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث أعلنت القوة المداهمة عبر مكبرات الصوت فرضها لحظر تجوال في الشحيل لمدة 3 أيام، وبدأت بتنفيذ حملة دهم واعتقالات، أسفرت حتى اللحظة عن اعتقال 15 شخص، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة، ووفقاً لمصادر محلية فإن المعتقلين تعرضوا للضرب والإهانة خلال المداهمات، أما في قرية الزر فقد اعتقلت القوة المداهمة 4 أشخاص، يذكر أن طيران التحالف يحلق في أجواء المنطقة منذ الصباح، وقام بفتح جدار الصوت، الأمر الذي أدى إلى ذعر الأهالي.