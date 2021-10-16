بعد ساعات من مقتل وجرح 6 من جنودها.. القوات التركية تقصف مواقع لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في دير سنبل والبارة وفليفل والفطيرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في محاور التماس بريف حلب الغربي، كما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في كل من معرة النعمان وكفروما بالريف الجنوبي لإدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل وجرح جنود أتراك في إدلب، حيث كان المرصد السوري أشار إلى مقتل جنديين أتراك وإصابة 4 آخرين بجراح، بانفجار عبوة ناسفة موجهة، استهدفت آليات للقوات التركية، قرب مفرق كفريا-معرة مصرين، على طريق إدلب-باب الهوى شمال مدينة إدلب.