بعد ساعتين من اختطافه على يد مجهولين.. العثور على شاب بعد تعرضه لتعذيب وحشي في بلدة صوران بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: عثر أهالي على شاب في أحد شوارع بلدة صوران ضمن منطقة “درع الفرات”، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، وقد تعرض للتعذيب الوحشي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين لمدة ساعتين، دون معرفة الأسباب، ويشار بأن الشاب يعاني من إعاقة في النطق “أبكم”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي 11 كانون الثاني الجاري، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سنتافيه” النار على مواطن “مدني” في مدينة الباب بريف حلب الشمالي ضمن عمليات “درع الفرات”، مما أدى لإصابته بجروح بليغة فارق الحياة إثرها في إحدى المشافي.

وفي سياق ذلك، أطلق ذوي القتيل عيارات نارية بشكل عشوائي، مما أدى لمقتل مواطن آخر برصاص طائش وإصابة 3 بينهم عنصر في “الجيش الوطني”، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.