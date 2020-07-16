بعد سحب جنسيتها.. محكمة تسمح لـ”عروس داعش” بالعودة إلى بريطانيا

قضت محكمة بريطانية الخميس، بالسماح لشميمة بيغوم، بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في حكم حرمانها من الجنسية البريطانية على خلفية انضمامها لتنظيم داعش.

وكان وزير الداخلية البريطانية، ساجد جويد، قد أصدر قرارا في 19 فبراير 2019، بتجريد بيغوم من جنسيتها بعدما تم العثور عليها في معسكر للاجئين شمال سوريا.

وقد طعنت بيغوم على القرار في 13 يونيو 2019، إلا أن الحكومة رفضت طلبها بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمتابعة القضية.

وقضت محكمة الاستئناف والمحكمة الجزئية بالمحكمة العليا الخميس، بضرورة السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة (SIAC)، بحسب صحيفة “فينانشال تايمز” البريطانية.

من جانبها، وصفت وزارة الداخلية الحكم بأنه “مخيب للآمال للغاية”، حيث قالت إن محاميها سيطلبون الإذن لاستئناف الحكم.

وغادرت بيغوم البالغة من العمر الآن 20 عاما، منزلها في شرق لندن مع صديقتيها من المدرسة في عام 2015، لتجربة ما وصفته “بالحياة الجيدة” في سوريا والعراق، تحت سيطرة تنظيم داعش. وهناك تزوجت شميمة من مقاتل داعشي.

يذكر أن بيغوم، التي يطلق عليها عروس داعش، حاليا تعيش في معسكر اعتقال تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر:الحرة