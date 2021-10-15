بعد سحب سلاح أبناء درعا.. مجهولون يحاولون اغتيال رئيس غرفة التجارة السابق.. وأهالي يعثرون على جثة شاب مختطف في درعا

محافظة درعا: أصيب مواطن بجروح متعددة، اليوم، جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، في حي طريق السد بمدينة درعا.

والجديد بالذكر أن المواطن شغل منصب رئيس غرفة التجارة السابق وعضو هيئة الإصلاح.

على صعيد متصل، عثر أهالي على جثة بالقرب من معصرة الشمري على الطريق الواصل بين بلدتي المزيريب ومساكن جلين في الريف الغربي لمحافظة درعا.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الجثة تعود لشاب من قرية صيصون في ناحية الشجرة في حوض اليرموك غربي درعا، اختطف قرب سد سحم الجولان منذ ثلاثة أيام، بينما كان يستقل سيارة برفقة شخص آخر.

ويأتي ذلك، بعد تطبيق اتفاق التسوية الجديد وسحب الأسلحة من أيدي المواطنين في معظم مناطق درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1198 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 856، وهم: 259 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 389 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.